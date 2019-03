'Tango!' Paola Arnesano e Vince Abbracciante a SpazioleArti

A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento della rassegna “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” curata da Guido Di Leone con Paola Arnesano - voce e Vince Abbracciante - fisarmonica in TANGO!



Il tango inteso come danza è un mistero sensuale ed enigmatico, come la colonna sonora che accompagna i suoi sempre improvvisati passi.



Vince Abbracciante è un giovane fisarmonicista dotato di talento, sensibilità e straordinaria tecnica, noto ormai in tutto il mondo.

Paola Arnesano, vincitrice dell'Italian Jazz Award nel 2009, è da molto tempo nel panorama jazzistico internazionale; con la sua timbrica corposa e vellutata ha vestito con la sua versatilità diversi progetti in una lunga carriera.



Il connubio musicale del duo nasce dalla passione comune per questa musica sanguigna, nell'intento di percorrere insieme alcune tappe della sua evoluzione, dal tango "milonguero" di Carlos Gardel a quello " nuevo" di Astor Piazzolla.



Le note della fisarmonica si intrecciano al canto, in un gioco di parti che sono sempre un tutt'uno. Le dinamiche raccontano la musica, in un'intesa ad occhi chiusi, che ascolta anche il silenzio.