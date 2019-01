Al teatro Anchecinema lo spettacolo di tango “Revelación...A la sombra de un tango, abrazame por siempre”

Prosegue la stagione teatrale del teatro polifunzionale Anchecinema di Bari, con lo spettacolo di tango “Revelación...A la sombra de un tango, abrazame por siempre”, definito dalla critica “lo spettacolo più bello dedicato al tango che si sia visto negli ultimi decenni”.

Ideato e diretto da Adriano Mauriello, “Revelación Tango” è prodotto dall’ Anita Tango - Accademia Nazionale Italiana Tango Argentino – e andrà in scena sabato 12 alle 21 al teatro Anchecinema con un cast formato dalle coppie Adriano Mauriello e Paula Duarte, Edwin Olarte e Vittoria Franchina, Francesco Menichini e Antonella Devastato, Michele Lobefaro e Emanuela Benagiano, Roberto Monaco e Gabriella Todisco, Samuele Fragiacomo e Sara Paoli e da Francesco Smorra, Renata Ilaria Bernardo e Virginia Nota.

Dopo il successo ottenuto a Buenos Aires, dove lo spettacolo è stato scelto dal Gobierno de la cuidad e presentato in anteprima mondiale al Festival Y Mundial 2014, e alcune tournée italiane, “Revelación Tango” giunge a Bari per offrire al pubblico uno show imperdibile, dove magicamente e in maniera perfettamente armonica si fondono tutti gli stili del tango.

Il Tango, infatti, è una forma d'arte, una cultura senza limiti geografici, portatrice di storie di uomini che hanno tradotto in esso le loro sofferenze, le lotte per la libertà e per i propri diritti. Dall'Argentina si è diffuso in tutto il mondo, assimilando le influenze e le tradizioni di vari popoli, che si incontrano in uno spettacolo senza precedenti, rappresentazione dei cambiamenti causati dall'emigrazione in Europa.

L’originalità nel ballo, nella musica e nella sceneggiatura sono gli elementi caratteristici di uno spettacolo che ha come unico e formidabile protagonista il Tango.

Un sorprendente corpo di ballo che, attraverso la propria eleganza e passionalità interpretativa, esprime tutta la forza di un ballo che si incarna di un amore epico che va oltre il tempo.

Lo spettacolo lascia impresso per sempre, nel cuore di chi lo guarda, le emozioni nostalgiche e malinconiche di una sensualità forte, violenta, intrisa di vigore interiore e di delicata intimità. Un’ora e quindici minuti di spettacolo che si propone, dunque, sia come storia di un ritmo e di un ballo sia come percorso interiore verso le emozioni contraddittorie della passione e dell’amore, della malinconia e dell’allegria che sono proprie del Tango Argentino.

Biglietti disponibili al botteghino del teatro Anchecinema di Bari (Corso Italia 112, info e prenotazioni: SMS – WhatsApp, 333.907.24.19). È possibile, inoltre, utilizzare il parcheggio convenzionato in corso Italia 45, info: 329.611.22.91.