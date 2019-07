Manifestazioni, mostre, cene a tema e spettacoli per il week end di Alberobello

Dall'«Alberobello light festival» alla decima edizione del «Festival Bikers». E poi «A tavola…con la storia», uno spettacolo equestre, «Letto Visto e Ascoltato» e la mostra di pittura di Antonio Palmisani. Il tutto incorniciato dalla splendida magia del «Summer Lights» che illumina la zona Monti, il Belvedere e il trullo Sovrano ogni sera con le splendide proiezioni dei quadri di Leonardo, in occasione dei 500 anni dalla morte del Genio.

Sarà un week end ricco di eventi ad Alberobello con i tanti appuntamenti previsti dal cartellone «Trulli Viventi – Summer 2019», realizzato dall’amministrazione comunale in partnership con Engie.

Si parte venerdì 19 luglio con tre appuntamenti. Alle ore 19.00 in piazza Ferdinando IV ci sarà l'inaugurazione della mostra di pittura «Colore» di Antonio Palmisani. La personale dell'artista, pugliese di origine, ma residente a Torino, sarà ospitata a Casa d'Amore fino al 21 luglio (orari 10.30 - 12.30 e 18.00-24.00, ingresso libero).

Alle 20.30 nel giardino interno del Museo del Territorio «Casa Pezzolla» in Piazza XXVII maggio con ingresso gratuito, secondo appuntamento con «Letto Visto Ascoltato», manifestazione tradizione dell’estate alberobellese, organizzata dall’associazione Sylva Tour and Didactics con il supporto della Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele.

«Letto Visto Ascoltato» è uno spettacolo realizzato interamente dal vivo in cui si fondono letteratura, cinema e musica. Esso si concretizza attraverso l’ascolto dei passi di un romanzo, l’osservazione delle immagini mute del film tratto da quel romanzo, accompagnate dal sottofondo della colonna sonora; tutto eseguito dal vivo. La rassegna contribuisce a far conoscere romanzi/film molto noti, focalizzando l’attenzione degli spettatori sulle scene salienti e permettendo loro di immergersi nello spettacolo grazie anche all'ausilio della musica. Ogni appuntamento viene introdotto dal critico cinematografico Lino Aulenti.

Il secondo appuntamento è con «La Storia Infinita», romanzo scritto nel 1979 da Michael Ende, che celebra quest’anno i 40 anni dalla sua uscita. Nel 1984, il regista Wolfgang Petersen realizza il film che sarà uno dei capisaldi della cinematografia per ragazzi. Le musiche di Giorgio Moroder e Klaus Doldinger sono ancora oggi riconoscibili e legate a quel film. Per questo secondo appuntamento il lettore sarà Cosimo Palmisano mentre il musicista Stefano Contento.

Sempre venerdì 19 luglio, a partire dalle 20.30, ad Aia Piccola, sarà possibile fare un viaggio culinario nelle tradizioni di una volta con il banchetto «A tavola…con la storia» organizzato da Arteca (Per info e prenotazioni: 3279296060). Nella straordinaria ed unica location, nel cuore del centro storico Rione Aia Piccola, viene organizzata una serata in cui cultura culinaria, musica, teatro e testi popolari sono offerti ai partecipanti nel corso di una cena sotto le stelle.

Dopo domani, sabato 20 luglio, sono tre gli appuntamenti in programma. In piazzale Biagio Miraglia, a partire dalle 20.00, la Scuderia Olimpo propone la quarta edizione dello spettacolo equestre «Sogno o son desto» (ingresso libero) che prevede l’esibizione di cavalli e cavalieri in varie discipline, affiancati da ballerini e artisti del fuoco.

Parte sabato anche la decima edizione del Festival Bikers organizzato dall’associazione Trulli’s Bikers presso il Freestyle, centro sportivo in contrada Marraffa. Previsti free camping, stands espositori, food and drink con diversi live music. Inoltre domenica 21 ci sarà un run cittadino per le vie di Alberobello.

Sabato 20 luglio appuntamento da non perdere con la prima serata dell'«Alberobello light festival» che per una settimana, fino al 28 luglio, illuminerà le vie cittadine. Dal tramonto fino a notte, gli artisti internazionali della luce, le loro installazioni e i loro videomapping, invaderanno letteralmente Alberobello e le sue bellezze. Alberobello Light Festival è organizzato da Agit - Associazione Giovani Imprenditori del Turismo e da Lightcones che si occupano rispettivamente della direzione organizzativa e della direzione artistica del festival. Per il 2019 l’evento è supportato e patrocinato da Regione Puglia e Comune di Alberobello in partnership con la Bcc di Alberobello e Sammichele di Bari. Riconfermata, per la terza edizione consecutiva, la curatrice artistica Carole Purnelle, firma d’eccezione nel settore dei progetti culturali multimediali e interattivi, in Portogallo ha fondato, diretto e prodotto il Lumina Light Festival a Cascais. Anche la Basilica dei Santi Medici di Alberobello, entra tra i luoghi che ospitano le opere di LiFe - Alberobello Light Festival, assieme al Trullo Sovrano (che sarà nuovamente oggetto della creatività dei Lightcones) e assieme alla Chiesa a Trullo di Sant’Antonio.