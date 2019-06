Taranta fil tra tradizione e innovazione

La musica è la tradizione per eccellenza. Un paese che abbia una tradizione musicale è diverso dagli altri, è immortale. E quando si parla di tradizione musicale di un'area geografica la nostra mente corre subito alla bella Napoli che ha dato vita a una tradizione che, dapprima, è stata solo partenopea, ma poi, la musica napoletana si è diffusa in tutto il mondo ed è diventata la musica italiana. Il 15 giugno sotto le stelle nella meravigliosa piazza di Sannicandro al Kief Book Café, la bellissima e simpatica Fil Taranta, prima ci incanterà con la musica di tradizione partenopea in un duo chitarra voce come si comanda a questo in questo genere musicale e, dopo, la tradizione continua con una taranta e pizzica innovativi. Il tutto davanti ad un aperitivo di benvenuto a base di prosecco e, dopo spettacolo, con un piatto di tradizione partenopea.....Non mancate...