In ricordo della studiosa Pina Belli D'Elia 'Buon compleanno, Pina'

Bari, Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto”, sabato 23 marzo, ore 17:30 Buon compleanno, Pina!, la tavola rotonda in ricordo di Pina Belli D’Elia, già Direttrice della Pinacoteca Provinciale, e intitolazione I sala del Museo alla studiosa.



Il 23 marzo prossimo Pina Belli D’Elia, già direttrice della Pinacoteca Provinciale sino al settembre 1988, scomparsa il 7 luglio 2018, avrebbe compiuto 85 anni; in questa occasione sono stati invitati in Pinacoteca, alcuni tra coloro che l’hanno affiancata o incrociata nel suo percorso lavorativo, prima come docente del Liceo Classico “Orazio Flacco”, poi come direttrice della Pinacoteca (allora Provinciale) di Bari, poi come docente presso l’Università degli Studi di Bari, che vogliano ricordarla non solo come grande studiosa ma anche come donna dotata di grande carisma e di una straordinaria personalità, caratterizzata soprattutto da onestà intellettuale e grande generosità.



Alla tavola rotonda parteciperanno, oltre il Sindaco Metropolitano Antonio Decaro, la Consigliera Metropolitana delegata ai Beni Culturali Francesca Pietroforte e Clara Gelao, già Direttrice della Pinacoteca sino al settembre 2018, l’Avv. Gianvito Mastroleo, già Presidente della Provincia di Bari; Prof. Enzo Velati, studioso di fotografia, ex allievo di Pina Belli D’Elia presso il Liceo “Q. Orazio Flacco” di Bari; Prof.ssa Christine Farese Sperken, già Ispettrice della Pinacoteca; Prof.ssa Luisa Derosa, docente presso l’Università degli Studi di Bari.

Durante la manifestazione il Duo Daniela e Francesca Carabellese, violino e viola, eseguirà un omaggio musicale in onore della studiosa scomparsa.

Al termine della tavola rotonda la I Sala della Pinacoteca, sarà ufficialmente dedicata alla studiosa.





