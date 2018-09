L'azienda Palcoscenico, leader nell'organizzazione di eventi , anche quest'anno dal 27 al 30 settembre 2018 organizzerà a Conversano la 5° edizione di "Tavolata a Corte" .

Ai piedi dell'incantevole scenario della scalinata del Vicciariolo saranno allestiti gazebo in legno a tema enogastronomici, i quali avranno a disposizione una sezione di tavolata per far degustare ai visitatori i loro prodotti tipici. Nel corso della manifestazione saranno organizzati concerti e spettacoli con artisti di strada. Inoltre, per il divertimento dei più piccoli, sarà allestito un parco giochi con gonfiabili.