Tavolata senza frontiere in Piazza

Incontriamoci e continuiamo a denunciare le ingiustizie e la violenza sulle persone delle politiche nazionali ed internazionali di governo delle migrazioni; a partire dal Decreto Immigrazione e Sicurezza dell’attuale Governo: una combinazione di misure legislative che abbattono i diritti di difesa e le garanzie in materia di libertà personale, prevedono l’apertura di numerosi centri di detenzione, cancellano la protezione umanitaria, espellono persone richiedenti asilo dai percorsi di inclusione già avviati, li privano dei diritti basilari e del permesso di soggiorno, costringendoli all’irregolarità, e quindi a sopravvivere per strada, ad utilizzare rifugi occasionali. Persone sempre più ricattabili come forza lavoro da sfruttare sui posti di lavoro, sempre più vulnerabili di fronte alla ricerca di manovalanza da parte della criminalità organizzata.



Trascorriamo insieme una giornata conviviale, condividiamo un pranzo meticcio in una tavolata senza frontiere per costruire e vivere una città aperta e solidale.



Tutt@ sono invitat@ a preparare una ricetta tipica per gustare assieme il sapere dell'accoglienza dignitosa con un sottofondo di musica meticcia.

Contestualmente ci sarà la presentazione di “Mediterranea. Abbiamo una nave” con YaBasta (BO) e Esc Informigrante (Roma)

Sabato 17 novembre - Dalle ore 11

Piazza Madonnella (Piazza Carabellese)

Bari