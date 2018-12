Teatri di Bari non va in vacanza e festeggia il Natale in città con spettacoli, laboratori creativi e promozioni speciali

Torna anche il Buono regalo “A Natale regala Teatro”: 5 ingressi a scelta fra gli spettacoli in programma al Kismet e all'Abeliano (il buono è in vendita ai botteghini di Kismet e Abeliano, all’infopoint turistico di piazza del Ferrarese e alla libreria La Feltrinelli di Bari).

Dal 20 al 23 e dal 25 al 30 dicembre (h. 18)

Progetto Periferie al TEATRO ABELIANO

COME POLLICINO (dai 5 anni)

con Tony Marzolla e Anna de Giorgio, regia e drammaturgia di Damiano Nirchio, produzione SENZA PIUME

Ingresso 5 € - 3 € per i residenti del quartiere e delle altre periferie

Una riflessione giocosa sul potere, sul "diventar grandi" in modo non-violento, su crescita individuale e progresso civile. In una piccola città un Grande Dittatore Generale si è impossessato di tutto e di tutti: nessuno lo ha mai visto, ma il suo metallico vocione terrorizza la gente dagli altoparlanti disseminati nelle strade. Tutto è proibito: esprimere le proprie idee, la musica, i colori, persino affacciarsi alla finestra. Il Progetto Periferie dunque nasce dalla esigenza di portare a Teatro il pubblico dei quartieri più popolari di Bari. Partendo dagli spettacoli con tematiche semplici e tradizionali, passando per spettacoli dedicati alle famiglie e dunque con maggiore attenzione ai bambini e ai ragazzi, per arrivare a una graduale abitudine a spettacoli con tematiche sociali e di interesse diretto di queste comunità.

30 dicembre h 17.30 e 19

TEATRO KISMET

EVENTO SPECIALE: TRIPULA

Catalogna – Spagna

da 5 anni

Farrés Brothers i cia, di Jordi Palet, Pep Farrés, Jordi Farrés, drammaturgia e regia Jordi Palet i puig

con Jordi Palet e Pep Farrés

Un vero e proprio viaggio a bordo di una mongolfiera attraverso cieli inesplorati. Tripula è un sogno a occhi aperti in cui gli spettatori diventano veri e propri avventurieri diretti in luoghi fantastici (il mare dei dubbi, il cielo domestico sono solo due piccoli esempi) alla ricerca dei tre animali che prima dell’uomo solcarono per la prima volta i cieli. Nel ventre di questa colorata mongolfiera, la compagnia inanella tecniche teatrali diversissime che spaziano dal teatro delle marionette alle ombre cinesi, dai giochi di luce a quelli sonori, e accompagnano lo spettatore fino a un inaspettato atterraggio. E se, una volta usciti da questo meraviglioso mezzo di trasporto, il mondo non fosse più lo stesso?