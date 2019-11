Teatri di Bari in campo per la solidarietà con Dynamo Camp

Teatri di Bari in campo per la solidarietà con Dynamo ti porta a teatro, iniziativa che unisce cultura e beneficenza con una speciale raccolta fondi in vista delle festività natalizie. Per l’occasione, il Consorzio Tric-Teatri di Bari collabora attivamente con l’Associazione Dynamo Camp, onlus che offre gratuitamente specifici programmi di Terapia Ricreativa, a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, ai fratelli sani e alle loro famiglie.

La DynaKismet

Teatri di Bari riserva così una speciale promozione per la Stagione famiglie 2019/2020 del Teatro Kismet a tutti coloro che parteciperanno alla raccolta fondi Buon Natale da Dynamo Camp. Acquistando uno dei panettoni o dei pandori di Dynamo Camp con un contributo minimo di 12 euro, si potrà contribuire a regalare una vacanza a un bambino gravemente malato e si riceverà anche la ‘DynaKismet’. Tessera che permette di assistere a tutti gli spettacoli pomeridiani della nuova Stagione del Teatro Kismet a metà prezzo. Il bambino a cui sarà intestata la card, quindi, potrà accedere a un prezzo speciale di 4 euro a ciascuna delle rappresentazioni in programma, dedicate a un pubblico dai 4 anni in su. Non solo un’occasione per far conoscere ai più piccoli lo straordinario mondo del teatro con una programmazione dedicata, quindi, ma anche la possibilità di “regalare a Natale il diritto alla felicità” per chi sta combattendo una dura battaglia, come recita il motto del progetto.

I panettoni e i pandori di Buon Natale da Dynamo Camp si possono prenotare entro il 29 novembre chiamando il numero 328 5613866 (Marcella Lassandro, Ambasciatrice Dynamo Camp di Bari).

L’associazione Dynamo Camp

Dynamo Camp persegue la missione di garantire il diritto alla felicità in linea col concetto di Qualità di Vita sancito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, offrendo programmi di Terapia Ricreativa Dynamo condotti con l’assistenza di staff qualificato.

Con l’obiettivo di fornire assistenza ai molteplici bisogni dei bambini malati e del relativo nucleo familiare, in particolare Dynamo Camp offre:

periodi di vacanza di Terapia Ricreativa per bambini e ragazzi malati che vengono ospiti a Dynamo Camp non accompagnati dai genitori (programmi per Soli camper);

programmi di Terapia Ricreativa presso Dynamo Camp per l’intero nucleo famigliare (Sessioni famiglia);

periodi di vacanza di Terapia Ricreativa presso Dynamo Camp per fratelli e sorelle sani (Sibiling Camp);

attività di Terapia Ricreativa Dynamo in ospedali, associazioni patologia e case famiglia delle maggiori città del territorio nazionale (Dynamo Programs).

Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte di SeriousFun Children’s Network: associazione di camp fondata nel 1988 da Paul Newman e attiva in tutto il mondo.