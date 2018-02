Al Teatro Abeliano in scena "Spettacolo è vita - tutti uniti per Gabriele Arcangelo"

Gli artisti baresi uniti per Gabriele Arcangelo in una kermesse all'insegna della comicità, musica, poesia, sketch di cabaret ed emozioni. Tutti gli artisti saranno ospiti del Teatro Abeliano e di Vito Signorile. Lo spettacolo, in programma martedì 27 febbraio al teatro Abeliano, è promosso dal Comune di Bari, a.s.d. Uniba, Centro sportivo Educativo Csen di Bari e da Medica Sud.

Presentano la serata Michele Fanelli e Filippo Ciaccia

Si esibiranno gratuitamente:

Nico Salatino, Franco De Giglio, Manuel de Nicolo' , Filippo Ciaccia e lo staff di Amaltea eventi, Michele Fanelli ( del programma televisivo U' settane), Antonella Genga (del Mudu'), Luigia Caringella (del Mudu'), Brando Rossi ( direttamente dal Mudu').



Ingresso su biglietto invito.

Contributo per spettatore spontaneo/volontario.

Per info e ritiro biglietto/i invito: dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle ore 20:00 chiamare il 330822065. Oppure dalle ore 10:30 alle ore 11:50 dal lunedi' al venerdi' chiamare il 3272617992.