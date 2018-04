“U apparolamende” la commedia in scena al Teatro Barium con Gianni Colajemma

Sabato 28 Aprile alle 21 e domenica 29 Aprile, alle 18 e alle 21, al teatro Barium di Bari saranno proposte per l’ultima volta le repliche di “U apparolamende”, opera di Bartolomeo Sciacovelli, rielaborato da Gianni Colajemma che mette in mostra il cerimoniale della promessa di matrimonio, tipico della tradizione meridionale.

La giovane e “appariscente” Maria, che nell’aspetto richiama le fattezze di Frida Calo, è chiesta in sposa da Nicola, il temerario figlio dei singolari coniugi Onorato, i quali si recano a casa della ragazza per parlare del contratto di matrimonio, con Anna vedova illibata legata al defunto marito. Qui in maniera ironica e divertente sono raccontate le varie fasi dell’organizzazione del matrimonio, secondo la tradizione, cutilizzando termini arcaici e tipici, come “u cuncirt”, “u stiz” e altri che vengono tradotti, spiegati o intuiti durante la messa in scena stessa.

Per questo spettacolo, che è andato già in scena nel 2012, in scena oltre al noto attore e regista, che interpreta il ruolo di Felice Onorato, il padre del giovane sposo, in scena ci sono Lucia Coppola, Anna Vittoria Amore, Gemma Magistro e Dario Mangieri.

Teatro Barium – Via Pietro Colletta, 6 – Bari

Infoline: 0805617264 - 3935350241

Inizio spettacolo: 21:00 sabato; 18:00 e 21:00 domenica