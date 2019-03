Al Teatro G.Fava di Modugno una serata per celebrare il centenario del Theremin con la musica dei Tears of Sirens

Venerdì 22 Marzo 2019 alle ore 22:00, il talentuoso duo pugliese Tears of Sirens si esibirà in concerto sul palco del Teatro G. Fava, all'interno della Cittadella delle Arti a Modugno. Per celebrare la ricorrenza dei cento anni dalla creazione del Theremin, la Cittadella delle Arti di Modugno ospiterà il duo alternative rock Tears of Sirens, che unisce alla voce e chitarra, piano e campionamenti del poliedrico Fabio Properzi, cantante, musicista e autore di Ameba4, Kubriq e Kinky Atoms, polistrumentista, produttore artistico, autore per l’etichetta discografica italiana Sugar Music nonché forte di collaborazioni con Corrado Rustici, Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi e molti altri, ai virtuosismi della thereminista Giulia Riboli, tra le più affermate a livello internazionale. Ha frequentato la "Theremin Summer Academy" (Colmar, Francia) prendendo parte ai corsi della virtuosa thereminista tedesca Carolina Eyck. Nel 2017 registra la linea melodica di theremin per il brano "Voce del Verbo" dell'album "Vietato Morire" di Ermal Meta (disco di platino). Attualmente concorre come finalista al contest internazionale “Theremin Star”.

Dal suo debutto nel 2015 con l'EP "The Abyss" e successivamente con l'album "HUM" del 2017 sotto l’etichetta californiana Magnatune, il duo si è distinto grazie ad un sound originale e sperimentale, che contamina elementi trip hop e rock con sonorità elettroniche e le sfumature eteree e spettrali del Theremin.

Nel 2018 hanno realizzato la colonna sonora del cortometraggio "Giulia, una storia qualunque" diretto dal regista Vincenzo Ardito e prodotto da Sinapsi Produzioni Partecipate.

Attualmente sono impegnati nella realizzazione del loro secondo album full-length.

In formazione live sono accompagnati da Antonio Rafaschieri (basso e mixing) e le loro performance godono di un supporto tecnico-visivo con giochi di immagini e colori psichedelici.

Ingresso gratuito.