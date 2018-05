Cappuccetto Rosso del Teatro delle Forche in scena a Mola per la rassegna Primavera e teatro

Prosegue con «Cappuccetto Rosso» del Teatro delle Forche di Massafra, in programma martedì 15 maggio (ore 17.30) al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, la rassegna per l’infanzia «Primavera a teatro» della Compagnia Diaghilev (info e prenotazioni 333.1260425 e 347.1788446).

Lo spettacolo, diretto da Carlo Formigoni e interpretato da Deianira Dragone, Giancarlo Luce, Cilla Palazzo, Espedito Chionna, Giuseppe Ciciriello ed Ermenelinda Nasuto, è stato scenicamente pensato con i costumi e le pitture di Mariella Putignano e i costumi di Liliana De Bastiani per raccontare una storia che non ha certo bisogno di presentazioni, data l’enorme popolarità di cui gode. La fiaba di «Cappuccetto Rosso» mostra la difficile lotta tra il principio di piacere e il principio di realtà attraverso la quale il bambino comincia a capire, a livello preconscio, quanto le esperienze dalle quali siamo sopraffatti suscitino in noi corrispondenti sentimenti interiori. Sentimenti che non si possono dominare. Ma che possono essere padroneggiati per non temere più l’incontro con il lupo.