Al Teatro Kismet la rassegna “Quello che veramente Ami” con Nicola Lagioia

"Quello che veramente ami non ti sarà strappato / quello che veramente ami è la tua vera eredità", da uno dei più celebri passaggi dei "Cantos" di Ezra Pound, prende il titolo la nuova rassegna di Nicola Lagioia, presidente onorario di Teatri di Bari, in programma al teatro Kismet dal 18 gennaio 2018. Dopo il successo de “Le relazioni meravigliose”, Nicola chiama quattro giovani intellettuali come Vanessa Roghi, Marta Fana, Christian Raimo e Stefano Liberti a riflettere su un tema importante che riguarda il concetto di vita comune.

«Che si tratti della scuola, delle disparità economiche, delle storture dell'industria alimentare, del disagio sociale da ricomporre in armonia, c'è evidentemente un'eredità da difendere nel passaggio da un secolo all'altro. Quest'eredità è legata al concetto di comunità, ed è su questo che proveranno a riflettere Vanessa Roghi, Marta Fana, Christian Raimo, Stefano Liberti», spiega Lagioia.

“Quello che veramente Ami” s’inaugura il 18 gennaio al teatro Kismet di Bari con la lezione-spettacolo “Piccola città” di Vanessa Roghi, docente di Storia all’università La Sapienza di Roma e autrice di documentari per Rai Tre (ore 21, ingresso 5 euro, info 080.579.76.67). Roghi indaga sulla memoria delle piccole città, della provincia italiana, a partire dalla storia culturale dell'eroina che ha interessato tutto il paese ma che rimane un grande rimosso. Una riflessione che nasce da una memoria generazionale fatta di consumi culturali e pratiche di vita in trasformazione, dalla scuola alla famiglia, nel corso di un decennio, gli anni Settanta. Un monologo/spettacolo che usa icone, articoli di giornale, e video.

