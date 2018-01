Al “Mercadante” di Altamura torna la rassegna dei comici: in scena Maurizio Lastrico, volto di “Zelig”

“Quello che parla strano”. Ovvero, Maurizio Lastrico. Conosciuto per la sua partecipazione al programma televisivo “Zelig” che gli ha dato l’opportunità di affermarsi come attore teatrale e cabarettista, con i suoi monologhi Maurizio Lastrico è il prossimo ospite della rassegna “Comicittà” della Stagione Teatrale del “Mercadante” di Altamura e va in scena sabato 20 gennaio (sipario alle ore 21.00).

Reciterà i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. E darà vita ad un grande poeta napoletano che, in realtà, non esiste. Info e prenotazioni: 080.3101222 – Box Office, via dei Mille 159, Altamura.

STAGIONE TEATRALE IN SINTESI

La Stagione Teatrale 2017-2018, accompagnata dal claim “Prendi il vizio di teatrare” si compone in tutto di dodici spettacoli, suddivisi in tre rassegne (Prosa, MusicAll, Comicittà). Ha registrato numerosi “sold out”. E gli altri artisti che si potranno ammirare sono Angela Finocchiaro, Elena Sofia Ricci, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gianluca Ramazzotti e Gabriele Pignotta. La Stagione è a cura di Silvano Picerno, responsabile organizzativo del Teatro.

L’AGENDA del TEATRO MERCADANTE

Prossimo evento: Rassegna “Mettiamoci in Prosa”: 3-4 febbraio, “Che disastro di commedia” con Gianluca Ramazzotti e Gabriele Pignotta.

INFORMAZIONI

Programma e prezzi sono consultabili sul portale: www.teatromercadante.com

Botteghino in via dei Mille 159. Tel. 080.3101222.