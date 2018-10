Marmone, Schiavarelli, Pignataro, Sinisi in "Karamazov" a Teatro Palazzo

Una delle più originali e coraggiose operazioni teatrali degli ultimi anni: “Karamazov”, in scena venerdì 12 aprile (ore 21) , rilettura del capolavoro di Dostoevskji di Francesco D’Amore, per la regia di Michele Altamura e Gabriele Paolocà. Due fratelli in una casa di Bari Vecchia, una donna che si occupa di loro e delle memorie di famiglia, un padre assassinato anni prima e un terribile segreto che sta per essere svelato dall’anziano servitore. Si ritrovano insieme sulla scena quattro tra i migliori attori della scena teatrale e televisiva barese, Tiziana Schiavarelli, Nicola Pignataro, Dante Marmone e Pinuccio Sinisi.

In una casa di Bari vecchia vivono due fratelli, Alex (Pinuccio Sinisi) e Ivan (Nicola Pignataro), che non ricordano nulla del loro passato. La donna che si occupa di loro (Tiziana Schiavarelli), si occupa anche della memoria di famiglia. È lei a ricordare ai due fratelli che loro padre è stato assassinato quarant’anni prima, e che un terzo fratello, Dimitri (Dante Marmone), è finito in carcere per questo. Ma la verità su quell'omicidio non è certa. Tutti potrebbero essere stati coinvolti.

Alex ed Ivan non ricordano, o meglio, fanno finta di non ricordare. Solo l'anziano servitore della casa conosce cosa è accaduto quella notte di tanto tempo prima, ma non ha mai rivelato nulla. Ora è in fin di vita. I suoi ultimi giorni li passa bloccato a letto, nella stessa stanza in cui è morto il patriarca. Oggi morirà, ma prima di farlo ha deciso di dire tutta la verità. Ed oggi tornerà Dimitri dal carcere.

