Workshop-focus New York, l'iniziativa organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese per il progetto I-ARCHEO.S

Il Teatro Pubblico Pugliese è Lead Partner del Progetto I-ARCHEO.S, finanziato nell’ambito del Programma Europeo di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Interreg V-A Italy – Croatia.

Il Progetto ha portato alla creazione di un Sistema Integrato di Servizi per i Beni Naturali e Culturali, per uno sviluppo economico sostenibile dei territori, in cui soggetti pubblici e privati provenienti dai settori turismo sostenibile, gestione del patrimonio naturale e culturale, agro-alimentare, artigianato, culturale, hanno messo a fuoco le potenzialità turistiche dell'area e progettato degli itinerari turistici tematici. Partner del Progetto sono: in Italia Regione Abruzzo e Marche Teatro; in Croazia le Città di Pazin e Crikvenica e l’Open Public University di Poreč.

Gli stakeholders pugliesi che hanno partecipato alle attività di Progetto ideando l’itinerario “Turismo Enogastronomico”, hanno evidenziato l’esigenza di confrontarsi su vari temi di strategica importanza per lo sviluppo economico e turistico del territorio.

Tra i vari temi evidenziati, abbiamo ritenuto di selezionarne alcuni :

- Il Piano strategico della Cultura della Regione Puglia e la sua relazione con la valorizzazione dei prodotti tipici pugliesi quali grandi portatori della identità regionale

- Il ruolo della Dieta Mediterranea nello sviluppo turistico

- Il rafforzamento delle competenze degli operatori del turismo ed in particolare delle guide turistiche

- Costruzione di Educational sia per mostrare agli stakeholders i nostri punti di forza, sia per ricevere loro feedback per migliorare l’offerta regionale.

E’ per iniziare a rispondere in termini concreti a queste aspettative, che abbiamo ritenuto di aderire all’invito del Comune di Mola di Bari ad aderire con una nostra iniziativa, di cui si allega il programma completo, all’interno dell’evento “GustiaMola” dedicato proprio alla valorizzazione dei prodotti tipici locali che si svolgerà dal 23 al 30 giugno 2019.

Il Teatro Pubblico Pugliese dal 28 al 30 giugno 2019 al Castello Angioino ha organizzato in collaborazione con il Comune di Mola di Bari, una serie di eventi ed incontri come di seguito strutturati:

· “Laboratorio del gusto” / show-cooking a cura dello chef molese Pasquale Martinelli (punto di riferimento della cucina pugliese negli States), incentrato sui piatti dedicati alla dieta mediterranea e sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali, rivolto ad operatori del settore, principalmente cuochi pugliesi e realizzati in collaborazione con il GAL Sud Est Barese;

· “Puglia - New York, news to news”, tre dibattiti/confronto con la partecipazione di giornalisti locali e newyorkesi, arrivati appositamente per l’occasione, finalizzato alla valorizzazione e comunicazione dei prodotti enogastronomici locali;

· Workshop “Innovazione delle competenze nella comunicazione enogastronomica culturale”: una lezione – workshop condotta da esperti del settore e destinata ad operatori del turismo (guide, hotel, b&b, etc.) e realizzato da Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con Università degli Studi Bari, ConfIndustria Sezione Turismo, ConfCommercio Guide e CIHEAM Bari;

“Il Piano Strategico della Regione Puglia sulla Cultura e la valorizzazione dei Prodotti Tipici pugliesi per il turismo”, incontro con Aldo Patruno, Direttore del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e con Paolo Ponzio -Coordinatore del Piano Strategico della Regione Puglia sulla Cultura

· Focus su “Dieta Mediterranea e sviluppo turistico” condotto dal prof. Alessio Cavicchi dell’Università di Macerata. Tale attività prevede la realizzazione di “Piani di Azione Locale” finalizzati alla redazione di raccomandazioni per lo sviluppo dei Comuni coinvolti dal Progetto;

· Focus su “Sostenibilità Ambientale”;

· Educational: un tour tra Polignano a Mare / Museo Pino Pascali, Putignano/Laboratorio Urbano I Make, Castellana Grotte, Alberobello / Rione Aia Piccola.

Alle iniziative organizzate dal TPP parteciperanno giornalisti, operatori turistici, ed i rappresentanti dei partner del progetto I-Archeo.S.