Al Teatro Showville il concerto di solidarietà dell'Orchestra sinfonica metropolitana

Mercoledì 5 dicembre, ore 21.00, presso il Teatro Showville di Bari, si terrà l’evento dal titolo “Solidarietà in concerto”promosso dall’Orchestra sinfonica della Città metropolitana, in collaborazione con l’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus, e con la partecipazione del gruppo “Nuova Armonia Band” composto da musicisti con disabilità. Il concerto sarà diretto dal maestro,Domenico Longo, e con la partecipazione del mezzosoprano Lorena Zaccaria, delle voci recitanti di Marco Barnaba, Stefania Brancaccio, Antonello Gaudio, e della pianista Adriana De Serio.

In programma l’esecuzione dei seguenti brani: “Con ali di farfalla”, in prima assoluta, per mezzosoprano, voci recitanti e con testo cantato e scritto da Adriana De Serio, e testo recitato di cui sono autori Marco Barnaba, Stefania Brancaccio, Annalisa Callea, Giancarlo Camerino, Antonello Gaudio, Paolo Hart, Sergio Iandolo; “Tra le feconde memorie”, per mezzosoprano, pianoforte e orchestra d’archi (dedicato all’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus), su testo di Santa Fizzarotti Selvaggi; “Caleidoscopi nell’infinito. Invenzione sinfonica per orchestra” (dedicata ai 50 anni dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari) di Adriana De Serio; “Marcia funebre di una marionetta” di Charles Gounod e Sinfonia “Dal nuovo mondo” op. 95 di Antonín Dvorák.

La “Nuova Armonia Band” è un ensemble di strumenti a percussione interamente costituito da musicisti con disabilità, fondato nel 2011 e diretto dalla pianista e musicoterapeuta Adriana De Serio, nell’ambito dell’attività di musicoterapia clinica. Il gruppo si colloca tra i rarissimi ensemble di questo tipo ed esegue un repertorio musicale molto vasto che spazia da musiche d’opera, d’operetta, ai musical, colonne sonore di film e canzoni da tutto il mondo. Il gruppo si è esibito in numerosi concerti, in varie e prestigiose sedi: con l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, per la Mediateca Regionale, per il LIFF Festival 2014, per Notti sacre 2015, nell’Auditorium Vallisa di Bari, per l’Acquedotto Pugliese (2018), per il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari, nell’Auditorium “N. Rota” (2018), in occasione della “Giornata Europea della Musicoterapia”, e per il Centro Culturale Auditorium di Molfetta. Gli arrangiamenti dei brani musicali eseguiti da “Nuova Armonia Band” sono a cura di Adriana De Serio.

(Info biglietti: intero 10 euro, ridotto 5 euro).