Toti e Tata e un ospite canoro d’eccezione: al Teatro Team l’evento di beneficenza della Fondazione Megamark

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si terrà domenica 9 febbraio, a partire dalle 18,30 al Teatro Team di Bari, l’annuale serata di beneficenza organizzata dalla Fondazione Megamark Onlus di Trani. L’evento, che va verso il sold out – pochissimi i posti ancora disponibili -, sarà l’occasione per premiare i vincitori di ‘Orizzonti solidali’ 2019, il bando di concorso rivolto al terzo settore pugliese promosso dalla Fondazione in collaborazione con i supermercati Dok, A&O, Famila e Iperfamila. Lo spettacolo si preannuncia ricco di emozioni e ospiti di eccezione, a partire dalla comicità di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, il duo barese già noto come ‘Toti e Tata’, fino alla musica dell’ospite canoro a sorpresa di fama internazionale che, con la sua calda voce, allieterà la serata. Durante l’evento saranno presentate le 12 associazioni vincitrici di ‘Orizzonti solidali’ 2019, finanziate dalla Fondazione con oltre 260 mila euro per sviluppare in Puglia progetti in ambito sociale, culturale, ambientale e di assistenza sanitaria. Il bando, alla sua ottava edizione, continua a crescere in termini di partecipazione e di fondi messi a disposizione dalla Fondazione: dal 2012, anno della prima edizione del concorso, ad oggi la Onlus ha permesso di realizzare 86 iniziative per un totale di oltre 1,5 milioni di euro destinati al territorio pugliese. Le donazioni raccolte per assistere all’evento di domenica saranno interamente devolute alla nona edizione del bando ‘Orizzonti solidali’ i cui dettagli saranno resi noti nel prossimo mese di marzo. Per informazioni e biglietti info@fondazionemegamark.it. La Fondazione Megamark è la Onlus del Gruppo Megamark, tra le realtà leader della distribuzione moderna del Mezzogiorno con 45 anni di storia e oltre 500 negozi in Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. La Fondazione sostiene e promuove iniziative e progetti con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. In Puglia promuove il bando ‘Orizzonti solidali’ rivolto al terzo settore pugliese e il premio letterario nazionale ‘Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi’, nato per premiare il talento di scrittori esordienti e per contribuire alla diffusione della lettura nel Mezzogiorno.