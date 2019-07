19 luglio e 2 agosto ultimi appuntamenti di “Raccontando sotto le stelle”, kermesse di teatro all’aperto per famiglie e ragazzi che colora l’estate di Trani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Dopo aver annullato due eventi, quello del 9 luglio e quello del 12 luglio per rischio pioggia gli organizzatori della rassegna estiva “Raccontando sotto le stelle”, il Festival di Teatro Ragazzi curato da Marluna Teatro e Miranfù, Libreria dei Giovani Lettori, sono lieti comunicare le due date in cui saranno presentati gli eventi tanto attesi dai bambini e dalle loro famiglie.: Venerdì 19 luglio I MUSICANTI DI BREMA – Teatro le Giravolte Centro jobel , via G. Di Vittorio,80 -Trani Venerdì 2 agosto IL VIAGGIO DI LUNA a cura di Casa di Pulcinella Centro jobel via G. Di Vittorio,80 trani Inizio spettacolo: ore 21:00 Info tel.: 347 3474958 – 340 2326032