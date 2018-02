Al Teatro Casa di Pulcinella in scena lo spettacolo per bambini "La gatta con gli stivali"

Lo spettacolo è tratto dalla favola originale di Basile con un’aggiunta di stivali, che nella versione originale non c’è, e un finale a lieto fine.

La gatta in questione aiuta un pover uomo a far fortuna, a sposare una principessa dal caratterino non facile ma in fondo buona e amorevole e a diventar signore. Soprattutto insegna ai piccoli spettatori il valore dell’amicizia e della gratitudine.

La scenografia è resa speciale dalle videoproiezioni curate da Enza de Rose e dalla tecnica ispirata al Teatro delle ombre dove le silhouette degli attori, attraverso un grande telo bianco – interagiscono con le immagini proiettate creando sfondi dentro cui le ombre nuotano, si baciano, ballano e cantano.

Musica e canzoni infatti non mancheranno a rendere suggestiva la rappresentazione anche grazie alla voce della cantante lirica Valentina Sancin.

Elena Husu porta in scena Francesco Godina, Valentino Pagliei e Enza De Rose in un vortice di vicissitudini narrate oltre che con musica e parole, anche attraverso l’utilizzo fisico portando gli attori a lavorare molto con il corpo. La regista infatti ha studiato alla London international school of performing arts che segue la metodologia di Jacques Lecoq che applica in questo spettacolo insieme alla Commedia dell’Arte e forme di clownerie.

LA GATTA CON GLI STIVALI

La contrada di Trieste



Scritto da: Livia Amabilino

Tratto da. “La Gatta” di Basile

Regia: Helena Husu

Interpreti: Valentino Pagliei, Francesco Godina e Enza De Rose



Botteghino

Biglietti in vendita on line su www.bookingshow.it e presso tutti i punti vendita bookingshow

biglietteria del teatro dal lunedì alla domenica ore 10,00 – 13,00 e da 1 ora prima dello spettacolo

Costo del biglietto alla singola giornata € 8,00

Costo abbonamento € 60,00 per n. 10 ingressi agli spettacoli

L’abbonamento non è nominale e può essere usato da una o più famiglie, per una o più repliche;

l’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica;

è necessario confermare telefonicamente la presenza almeno un’ora prima dello spettacolo scelto.

Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni non compiuti