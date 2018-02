Zio Vanja di Cechov a Corato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Marluna Teatro è lieta di presentare il 16 febbraio 2018 al Teatro Comunale di Corato (BA) la sua nuova produzione: ZIO VANJA di A. Cechov, con la regia Roberto Marafante. Porta ore 20,30 - sipario ore 21,00 Quello che proponiamo è uno spettacolo che prevede il coinvolgimento di ben nove attori professionisti, Marianna di Pinto, Marisa Eugeni, Mariella Parlato, Pino Fusco, Maria Elena Germinario, Marco Grossi, William Volpicella, Enzo Toma, Alessandro Anglani, scelti tra le migliori compagnie pugliesi. Sul palcoscenico, spazio deputato alla finzione, verrà fuori la struttura teatrale dei protagonisti, che vivono e costruiscono le loro atmosfere e la loro realtà narrandosi. La regìa dello spettacolo, ideato dallo scenografo arch. Massimo Marafante, è affidata al regista Roberto Marafante. Le azioni sulla scena sono come foto di un album di famiglia, dei momenti, dei piccoli nuclei definiti, a volte scollegati ma la cui sommatoria rappresenta la vita reale dei protagonisti e, proprio come in un album di famiglia o in un diario, non c’è tutta la vita ma c’è quello che la rappresenta. I biglietti saranno in vendita presso il botteghino del Teatro Comunale di Corato (Piazza Marconi - Tel 080.9592281) dal mercoledì alla domenica dalle ore 17.30 alle 20.30.