“Tenersi, lasciare”, laboratorio di visione e azione sull’arte del teatro in programma in quattro quartieri di Bari

Guida alla Visione

Il primo modulo concerne l’accompagnamento alla visione. Sono stati scelti tre spettacoli nel ricco cartellone della stagione teatrale 2019/20 del Comune di Bari e messi in connessione con altrettanti temi che saranno sviluppati negli altri moduli di lavoro. Saranno affrontati il lavoro delle compagnie, i testi, i compiti della messa in scena e svelato il meccanismo della produzione e della confezione di uno spettacolo. Gli spettacoli selezionati sono “I sogni di Leonardo” di Elisa Barucchieri, “Si nota all’imbrunire” con Silvio Orlando e “La gioia” di Pippo Delbono.

Il primo modulo attiene più nello specifico a una dimensione didattica, ma non è solo questo. Serve a mettere in relazione gli spettatori con le compagnie e poi direttamente con gli autori. Ma, soprattutto, serve a creare una connessione virtuosa tra i cittadini e la città, e la sua vita culturale.

La Macchina

Il secondo modulo indaga il teatro come dispositivo, medium, strumento, macchina. Come funziona il teatro? Cosa fa? Un uomo attraversa uno spazio vuoto, qualcuno lo osserva. Questo, dice Peter Brook, è teatro. E poi? Che cosa succede davvero? Come nasce uno spettacolo teatrale? Esiste forse un’unica strada per arrivare alla messa in scena? Questa parte del progetto è strutturata come una sorta di conferenza-spettacolo in cui, attraverso il lavoro degli operatori, la teoria si intreccia continuamente al lavoro pratico per rendere chiaro e leggibile ciò che una compagnia teatrale fa nel suo percorso verso la messinscena, usando una lingua fatta di segni differenti e che si avvale di proiezioni, citazioni, passaggi interattivi e veri e propri momenti di performance che accadono lì, d’improvviso. Proprio nello spazio del lavoro. In questo modo gli spettatori si avvicinano al fatto teatrale, vengono spinti dentro al suo stesso compiersi.

L’azione

Infine, il laboratorio attivo. I partecipanti sono qui chiamati ad agire. Alzarsi in piedi, muoversi, vincere il disagio del proprio corpo, dello spazio, della propria voce. I partecipanti sono chiamati a entrare nel gioco del teatro, che è un gioco vero e dunque molto serio, a volte duro e sempre imprevedibile. Si tratta di piccoli esercizi che hanno al centro la questione della presenza. Dell’esserci. Come si abita pienamente uno spazio? Cosa significa l’ascolto? Ascolto di sé, degli altri, del luogo. Saranno vere e proprie sedute di allenamento. Gli strumenti, però, non saranno i pesi o i guanti da boxe che usiamo in palestra. Saremo noi stessi, il corpo, la voce, le emozioni di tutti quelli che parteciperanno. Il teatro ci permette di essere “interi”, conoscere attraverso tutte le facoltà umane: pensare, sentire, agire. E poi condividere. È un percorso fatto di gesti e parole, discorsi brevi e semplici, piccoli, che come tutte le cose semplici e piccole possono muovere i mondi.

Come diceva Peter Brook, il segreto sta nell’essere saldamente presenti in sé stessi e al contempo morbidi nell’accogliere quello che accade nel momento. “Tenersi forte e lasciarsi andare con dolcezza”. Ecco perché, Tenersi e Lasciare.

La struttura del progetto

Il progetto si sviluppa in 4 quartieri della città di Bari: Libertà, San Paolo, Madonnella, Città Vecchia. Ogni laboratorio si articola in sei settimane con un incontro al mese. Lo stesso modulo verrà applicato per ogni quartiere. Alle ore di lezione si aggiungerà la visione dei tre spettacoli scelti, e, da parte del gruppo di lavoro, la gestione di conferenze con gli attori e i registi dei tre spettacoli. I temi che pongono in connessione gli spettacoli scelti con lo sviluppo laboratoriale sono: la macchina teatrale (il teatro nel teatro), i conflitti generazionali e il rapporto con il padre, la giovinezza inquieta. I temi sono strettamente connessi ai contenuti presenti negli spettacoli selezionati. Sui temi scelti i protagonisti saranno sollecitati dal gruppo di lavoro a conversare con il pubblico nel corso delle conferenze.

Luoghi di intervento:

· Libertà - Scuola Don Bosco in collaborazione col Centro Diurno

· San Paolo - Fondazione Giovanni Paolo II

· Madonnella - Casa delle Donne del Mediterraneo

· Città vecchia - Centro servizi per le Famiglie San Nicola (con attività decentrate sui territori di Murat e Madonnella. Servizio dell’Assessorato al Welfare del Comune di Bari gestito dalla cooperativa sociale Progetto Città).

Ogni quartiere avrà una utenza di riferimento:

· Libertà: Giovani e adulti

· San Paolo: Adulti

· Madonnella: Donne straniere

· Città vecchia: Adulti

Calendario: 1 incontro al mese (per ogni laboratorio) per 6 mesi

· prima sessione dal 19 al 22 novembre

· seconda sessione 17 – 20 dicembre 2019

· terza sessione 6-10 gennaio 2020

· quarta sessione 18 -21 febbraio 2020

· quinta sessione 10 -13 marzo 2020

· sesta sessione 14 -17 aprile 2020

Spettacoli

“Si nota all’imbrunire” con Silvio Orlando febbraio al Teatro Piccinni

“La gioia” di Pippo Delbono marzo al Teatro Piccinni

“I sogni di Leonardo” di Elisa Barucchieri aprile al Teatro Piccinni

Il laboratorio è rivolto ad un numero di 20 partecipanti al massimo. Ed è gratuito.

Il gruppo di lavoro è composto da

Francesco Carofiglio - ideazione, coordinamento generale e direzione artistica

Francesco D’Amore - didattica (drammaturgia e recitazione)

Caterina Valente - didattica (recitazione e animazione)