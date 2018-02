Come si vota? E come funziona la legge elettorale? Chi sono i candidati? Ci sarà una maggioranza oppure si andrà verso una grande coalizione? E, soprattutto, ha ancora senso andare a votare? Tante, troppe domande che si affollano nella testa dei cittadini, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. In una campagna elettorale in cui le diverse parti politiche si sfidano a colpi di polemiche, promesse mirabolanti e fake news, l’agenzia di comunicazione barese Moscabianca prova a offrire uno strumento di comprensione delle dinamiche politiche alla portata di tutti: “Terapia di gruppo per votanti” è l’incontro in programma mercoledì 28 febbraio alle ore 19.15 nella sede dell’associazione Zona Franka (via Dalmazia 35, Bari), in cui il consulente politico Giuseppe Di Caterino dialogherà con Daniele Milella, elettore under 30 indeciso e confuso, e risponderà alle domande dei partecipanti. L’iniziativa è promossa anche da Moscapolitics, il laboratorio di comunicazione politica dell’agenzia Moscabianca, che nei mesi scorsi ha offerto un’opportunità di formazione gratuita a dodici giovani professionisti del settore. Ingresso libero.