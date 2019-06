Dopo l'incredibile party inaugurale, siamo pronti a regalarvi un'altra notte magica: Venerdì 28 Giugno, secondo appuntamento del Terazé Lounge Showfood!



Realizzato su piu' terrazze direttamente sul mare, Teraze' unisce ambientazioni diverse per esigenze diverse.

Zona Lounge per ottimi drinks & mixology...

Zona Club per raffinate selezioni musicali...

Zona Showfood per una cena sul mare accompagnata da buona musica...

Il tutto sulla splendida costa tra Giovinazzo e santo spirito!



La consolle, ormai consolidata, anche questa stagione sarà a cura di ROCCO TETRO, LUIGI MANTOVANI e GAETANO GALA, con la voce di LEO SICILIANO.



Ingresso free su lista nominale da inviare ENTRO MERCOLEDì.

Info e prenotazioni : +39 333 1383031



TERAZÈ Lounge Showfood c/o Riva De Sole hotel e residence

km 787+225, SS16, 70054

Giovinazzo BA