Teresa De Sio a Noci con il suo nuovo lavoro “Puro desiderio”

Il 12 agosto torna in Piazza Garibaldi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nocese: “La serata dell’emigrante”. Quest’anno, protagonista insieme ai nocesi che, come consueto, saranno premiati sarà la cantautrice Teresa De Sio. A Noci una delle tappe del tour con il quale questa grande interprete della musica napoletana sta promuovendo il suo ultimo disco, “Puro desiderio”. Si tratta del suo primo disco autobiografico, che segue un lungo periodo di silenzio, parecchio difficile per la cantautrice.

«A 66 anni la cantautrice napoletana sorprende con un disco in bilico tra i generi, difficilmente etichettabile – scrive Raffaella Oliva sulla rivista “Io DONNA” – una raffinata e intensa miscela elettro-acustica di percussioni, strumenti etnici e chitarre steel, in cui compare il 37enne Ghemon, ospite nel brano In un soffio di vento. Dopo oltre 40 anni di una carriera avviata con i Musicanova di Eugenio Bennato e Carlo d’Angiò nel 1976, dopo aver mescolato la tradizione partenopea con il reggae e le musiche del mondo, dopo un’esplorazione della taranta, dopo la pubblicazione di due romanzi, la De Sio si è lanciata in una nuova avventura che ha il gusto della sfida. Anche perché, dice lei, “Puro desiderio nasce da una voglia di cambiamento”». E di fatto cambiano le sonorità e cambia la scrittura, questa volta concentrata sulla vita dell’autrice.