'Terra di Rosa' con Tiziana Francesca Vaccaro

A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento della stagione di prosa “A CUORE APERTO” con lo spettacolo TERRA DI ROSA

di e con Tiziana Francesca Vaccaro



C’era una volta Rosa, una bambina che diventerà una donna forte e coraggiosa.

C’era una volta una donna, che la sua terra, bella e piena di contraddizioni, se la portava dentro.

C’era una volta Rosa, Rosa Balistreri, che cantava la terra. Rosa che suo padre le diceva sempre: “i fimmini non cantunu, cantunu sulu i buttani!”.

Rosa che la sua terra, un giorno, l’ha dovuta lasciare. Rosa tra fame e violenza. Rosa tra dolori e abusi. Rosa tradita. Rosa disperata.

Rosa… grido di speranza.



Rosa Balistreri, cantante folk siciliana negli anni ‘70 è stata tra i grandi protagonisti della riscoperta della canzone popolare. La Cantatrice del Sud, così è riconosciuta oggi Rosa in tutto il mondo.

Cantava di liberazione e rivoluzione e il suo canto risuonava per tutta la Sicilia, come un urlo.

Una donna scomoda e fuori dal suo tempo, perché ne percepiva tutte le contraddizioni, le iniquità, le oppressioni, le discriminazioni di un patriarcato che metteva a tacere le donne, dividendole tra sante e buttane.

Una donna forte e coraggiosa che con la sua voce ha denunciato e osannato, odiato e amato la terra di Sicilia.