Al Cineporto di Bari l'anteprima del Bari Brasil Film Fest con Terra em transe di Glauber Rocha

Al via venerdì con un prologo speciale al Cineporto di Bari la quarta edizione del Bari Brasil Film Fest, organizzato dall'associazione culturale Abaporu e in programma fra Bari e Matera dal 4 al 20 ottobre. Alle 20.30 sarà proiettato Terra em Transe (Terra in Trance) di Glauber Rocha, uno dei film simbolo di Cinema Novo, movimento artistico che negli anni Sessanta ha provato a cambiare le cose al grido di arte, utopia e rivoluzione.

VENERDÌ 4 OTTOBRE

PROLOGO AL CINEPORTO DI BARI

ore 20.30 (INGRESSO LIBERO) - TERRA EM TRANSE (TERRA IN TRANCE) - Introduzione a cura di Luigi Abiusi, critico letterario e cinematografico, direttore e fondatore di Uzak, trimestrale di cultura cinematografica e selezionatore per la Settimana della Critica alla Mostra del cinema di Venezia.

Regia di Glauber Rocha con José Lewgoy, Jardel Filho, Paulo Autran. Brasile, 1967, 111’.

Glauber Rocha è l’esponente più importante e tra i fondatori del Cinema Novo: Terra in Trance (1967) è uno dei suoi capolavori. In una città immaginaria chiamata Eldorado, il poeta patriota e di sinistra Paulo Martinez accetta di collaborare con il padrone di un'emittente televisiva per contrastare l'invadenza degli americani, ma scopre di aver favorito inconsapevolmente un colpo di Stato (allusione al colpo di Stato militare del 1964). Tormentato e convinto di avere in buona fede fatto il gioco dei nemici del popolo, inneggia ancora una volta alla rivolta, ma con tragiche conseguenze.