Al Planetario in scena lo spettacolo "La Terra 2.0 ed altri esopianeti"

Sabato 19 Maggio presso il planetario alle ore 19:00 è in programma lo spettacolo dal titolo “LA TERRA 2.0 ED ALTRI ESOPIANETI”.

Attraverseremo gli spazi interstellari alla ricerca di altri incredibili sistemi planetari e della “cugina” della Terra. Oramai sono migliaia i pianeti extrasolari scoperti e le caratteristiche peculiari di questi nuovi mondi superano la nostra fantasia … ci sarà vita ?

Lo spettacolo ha la durata di un’ora.

Ticket € 6,00 per adulti e € 4,5 per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Per i bambini di età inferiore ai 4 anni l’ingresso è gratuito.

Prenotazione consigliata attraverso mail a info@ilplanetariodibari.com o telefonando al 3934356956