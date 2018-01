Il Museo di Corato diventa Laboratorio: 'Terra venti nuvole' per i più piccoli

Arrivano le attività didattiche per far apprezzare meglio ai più piccoli l’esposizione di oggetti del passato, di versi di poeti pugliesi e di fotografie artistiche di Mimmo Messa, dallo scorso ottobre al Museo della Città e del Territorio di Corato. “Terra venti nuvole. Oggetti, rime e immagini della tradizione contadina dal territorio murgiano tra il XIX e il XX secolo” deve il suo nome alla sintesi della più ampia descrizione che il giornalista Guido Piovene fece della Puglia nel suo Viaggio in Italia, pubblicato da Bompiani nel 1957. La mostra si propone di approfondire la tradizione contadina e agropastorale del territorio murgiano all’interno della sezione demoetnoantropologica del Museo. Oggi questa tradizione è resa fruibile anche ai più piccoli attraverso nuove attività laboratoriali che spaziano dalla lettura animata, il riciclo creativo, alla trasformazione dei prodotti agricoli.

Il Museo diventa quindi Laboratorio: una struttura dinamica ed un punto di riferimento per l’elaborazione della cultura del passato, attraverso attività espositive, divulgative e didattiche. Le attività sono realizzate dalla società Sistema Museo, gestore della struttura museale, con il patrocinio del Comune di Corato.

Le attività si terranno nei giorni 25 gennaio e 25 febbraio, entrambe alle ore 17.30.

25 gennaio 2018 ore 17.30

Laboratorio di realizzazione di un libro in tessuto ispirato al mondo agropastorale e ai personaggi delle favole di Esopo.

Attività per bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni

È gradita la presenza di un genitore.

Attività a pagamento

25 febbraio 2018 ore 17.30

Laboratorio per raccontare la cura del gregge, la transumanza, gli incontri con i lupi, la preparazione del formaggio, la gastronomia dei pastori partendo dalla lettura della testimonianza avvincente di un pastore e dall’osservazione delle collezioni private legate al mondo contadino, agropastorale, artigianale e domestico esposte al Museo.

Attività per bambini di età compresa tra 8 e 11 anni.

Attività a pagamento.

Seguiranno appuntamenti pomeridiani gratuiti per presentare ai piccoli fruitori del Museo le attività pensate per loro dagli studenti del Liceo Classico “A.Oriani” di Corato durante il loro percorso di A.S. L. “ComunicArte”.

Le attività proposte sono replicabili su richiesta e con tariffe speciali per le Scuole (dell’Infanzia e Primarie) per l’anno scolastico 2017/2018.

Per info:

Museo della Città e del Territorio di Corato

Via Trilussa n. 10 – 70033 Corato (BA)

Orari: martedì, giovedì, sabato ore 17.30-20.30

mercoledì e venerdì ore 9.30-12.30; domenica ore 10.00-12.00/17.30-20.30

Tel./Fax 080.8720732 - corato@sistemamuseo.it