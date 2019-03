Terranima, il nuovo disco di Vince Abbracciante a Palazzo Pesce

Sabato 6 luglio 2019 alle ore 21.00 a Palazzo Pesce Vince Abbracciante presenta in anteprima nazionale “Terranima”, sua ultima fatica discografica.



Un concerto in cui a fare da protagonista sarà una vera e propria musica da crocevia: istanze, esigenze, desideri e sogni distanti si incrociano e sprigionano profumi di terre lontane e idee esotiche. Gli arabeschi sonori creati da Abbracciante disegnano linee ora antiche ora nuove: il sapore del Salento generoso come un vino rosso primitivo, gli abbandoni alle idee popolari di quella Puglia così aspra e pure così incredibilmente madre e amante, la gentilezza e il sospiro jazz che ricorda l’inesausta malinconia di Piazzolla.



Un’occasione preziosa per ascoltare la colta e raffinata colonna sonora di una regione intera, la Puglia, tratteggiata con lo strumento principe della musica popolare italiana, la fisarmonica.



Vince è laureato in Fisarmonica classica con lode e menzione presso il Conservatorio di Matera, una attività concertistica che lo vede esibirsi nei cinque continenti insieme ai nomi più prestigiosi del jazz e del pop, definito dal Dizionario del Jazz italiano 2014 “stella nascente della fisarmonica in Italia” e ospite ormai di casa nella dimora nobiliare di Mola di Bari.