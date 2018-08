"Terraross" alla festa contadina di Santeramo

La musica ti entra dentro,il corpo si anima, i piedi vanno da soli.Non occorre essere degli esperti di ballo quando ci sono i "Terraross". Sabato 1 Settembre 2018 Tutti in P.zza Garibaldi a Santeramo per una grande "Festa Contadina", una grande sagra di prodotti locali.

Vi aspettiamo in tanti...Benvenuti in Puglia...benvenuti a Santeramo.