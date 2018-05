I Terraròss live in Piazza Mercantile per la festa patronale di San Nicola

Per il secondo anno consecutivo a conclusione della grande Sagra in onore di San Nicola ci saranno gli scoppiettanti Terraròss, noto gruppo di musica popolare, che mercoledì 9 maggio, a partire dalle 22, dopo il consueto spettacolo pirotecnico, si esibiranno in Piazza Mercantile a Bari, con il loro singolare show fatto di musica tradizionale, sonorità popolari e coinvolgente intrattenimento.

Questa formazione, la cui creazione è avvenuta a partire dal 2006, inizialmente è nata come un progetto di ricerca con l’intento di riscoprire e valorizzare la cultura dei nostri avi. L’idea di condurre un lavoro simile, legandolo alla musica, è stata di Dominique Antonacci e Biagio De Santo, due amici e musicisti della provincia tarantina ritrovatisi a Roma per esperienze lavorative. Proprio dal Gianicolo hanno iniziato a cantare e mettere le basi per il progetto che attualmente è un’importante realtà musicale territoriale. Questi suonatori e menestrelli della bassa murgia attraverso la musica portano in giro per l’Italia e all’estero la nostra cultura, facendo conoscere in maniera allegra parte della nostra storia, gli usi e i costumi del passato.

Forti, tra l’altro della partecipazione al concertone del primo maggio a Taranto, per il quale hanno realizzato la sigla ufficiale, Dominique Antonacci, Giuseppe De Santo, Annarita Di Leo, Vito Gentile, Antonio De Santo, Carlo Porfido, Nico Vignola, Stefano Pepe e le ballerine Caterina Totaro, Miriana Gentile e Ornella Cavallo, proporranno uno show a base di pizzica, tarantella e tammuriata. Alla musica, inoltre si aggiungeranno sketch e gags che il gruppo spesso propone per coinvolgere i presenti.

Live Terraròss: Piazza mercantile - Bari

Info: www.terraross.it

Inizio spettacolo: 22:00