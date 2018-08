I Terraross in concerto a Castellana per la rassegna "Grotte D'Estate"

Dopo aver suonato nel Boulevard de la Croisette, il viale che si estende lungo la costa che bagna la città francese di Cannes, per la 71^ edizione del Festival del cinema e a Mosca, ad inizio luglio, in occasione del festival “Ciao Puglia”, giovedì 9 agosto i Terraròss, suonatori e menestrelli della bassa Murgia, si esibiranno a Castellana Grotte (Ba) per Grotte d’Estate.

Dominique Antonacci, Giuseppe De Santo, Annarita Di Leo, Vito Gentile, Antonio De Santo, Carlo Porfido, Nico Vignola, Stefano Pepe e le ballerine Caterina Totaro, Miriana Gentile e Ornella Cavallo, proporranno il loro caratteristico e frizzante show a base di pizzica, tarantella e tammuriata.

Durante l’esibizione, che avrà inizio alle 21:30 circa, saranno proposti sia i brani più apprezzati dei Terraròss come “Apulia”, “Ze Vecinze”, “All’alì” e altre ancora che le canzoni della tradizione popolare meridionale, riproposte con la simpatia e l’ilarità che contraddistingue il gruppo. Alla musica, inoltre si aggiungeranno sketch e gags proposte per coinvolgere i presenti.

Live Terraròss – Piazzale Franco Anelli – Castellana Grotte (Ba)

Info: www.terraross.it

Inizio spettacolo: 21:30