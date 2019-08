I Terraròss, suonatori e menestrelli della bassa Murgia, in concerto a Locorotondo per la Notte bianca di San Rocco

Giovedì 15 agosto i Terraròss, suonatori e menestrelli della bassa Murgia, si esibiranno a Locorotondo in occasione della “Notte bianca di San Rocco” con un caratteristico concerto-spettacolo fatto di tarantelle, pizziche e tammuriate, che rende omaggio alla tradizione pugliese, coinvolgendo, intrattenendo e divertendo i presenti.

Durante questo appuntamento la vita del Santo patrono del comune barese sarà raccontata dalla splendida voce dall’attore Francesco Pannofino. La rappresentazione, invece, sarà diretta da Elisa Barucchieri con le performance di danza aerea della Res Extensa dance company. Al termine dello spettacolo si farà festa a suon di musica popolare.

Il gruppo musicale, che a seguito delle sue esperienze può essere definito a buon diritto ambasciatore della tradizione meridionale nel mondo, è composto da Dominique Antonacci in voce e alle percussioni, Giuseppe De Santo in voce, alla chitarra e all’armonica a bocca, Anna Rita Di Leo in voce e al tamburello, Stefano Pepe al bidonbasso, Vito Gentile alla fisarmonica, Nicola Mandorino al mandolino, Carlo Porfido al violino e Ciccio Raguso in voce e al tamburello. Il progetto Terraròss sin dalla sua costituzione, circa tredici anni fa, punta a riscoprire e valorizzare quella che era la cultura di un tempo ormai perduta, dando voce e musica a quella che è la nostra storia, le gesta dei nostri avi, alle scene di vita quotidiana, al vocio della gente tra le vie, alla voce dei nostri mercanti ambulanti, all'affanno del duro lavoro nei campi, nonchè il grido delle lotte e delle rivoluzioni, ma anche quello delle dolci serenate d’amore.

Durante l’esibizione in questa location che deve il suo nome ad una antichissima cisterna a campana romana, del XVIII secolo, denominata “Pozzo di Sacramenti” situata nei pressi del fabbricato, i Terraròss eseguiranno i brani più apprezzati della propria discografia come “Apulia”, “Ze Vecinze”, “All’alì” e altri ancora, ma anche le canzoni della tradizione popolare meridionale, riproposte con la simpatia e l’ilarità che contraddistingue il gruppo. Ad accompagnare i musicisti ci saranno le ballerine, tra le quali Caterina Totaro, Miriana Gentile e Ornella Cavallo. Il tutto poi sarà condito con sketch e gags che rendono lo spettacolo molto coinvolgente.

Live Terraròss – Piazza Mitrano – Locorotondo (Ba)

Info: www.terraross.it

Inizio spettacolo: 22:00