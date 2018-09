Due grandi nomi della musica contemporanea Terry Riley e Josef Van Wissem a Bari per Time Zones

Due grandi nomi della musica contemporanea per il secondo e imperdibile appuntamento di Time Zones.

TERRY RILEY uno dei padri del minimalismo e personaggio fondamentale per la comprensione di quella che è stata l’evoluzione della musica a partire dal multikulti di stampo avanguardistico fino ai suoni che oggi delineano il paesaggio sonoro contemporaneo, Un patrimonio di suoni fonte di ispirazione per musicisti di ogni genere, valga per tutti l’indimenticabile Baba Riley degli Who.

JOSEF VAN WISSEM compositore, liutista e musicista minimale. Considerato il Burroughs del liuto, dato l’utilizzo della tecnica del “cut-up" su spartiti musicali medievali e quindi conosciuto per il suo approccio punk ad uno strumento classico quale il liuto. Un originale percorso di sperimentazione, portato da Van Wissem per la prima volta in pubblico nel 2000, che ha dato nuova vita, estrema, destrutturata, a quella che è la musica rinascimentale e barocca, pur conservando l’eleganza dell’armonia.



BIGLIETTI ED ABBONAMENTI TIME ZONES



Mini Abbonamento in vendita dal 1 settembre 2018 per tutte le serati baresi, €. 20+ dir. prevendita

Info e Prenotazioni: timezones@alice.it - tel:338.5957238



Circuito BOOKINGSHOW



Solo per Anche Cinema (Royal)



prevendite



- Bari - Box Office Feltrinelli - Via Melo - Tel. 080.5240464



- Bari - New Record - Via De Giosa, 59 - Tel. 080.5243946



- Bari - Centro Musica - C.so V. Emanuele, 165 - Tel. 080.5211777



- Altamura - Feltrinelli Point - via Vittorio Veneto, 69 - Tel. 346.7104306



- Monopoli - Discoshop - via Sforza Muzio - Tel. 080. 9303081



- Putignano - Libreria Spazio - via Vittorio Emanuele,10 - Tel. 080.4054223