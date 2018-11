All'Università di Bari la Terza edizione del fashion red carpet di Vincenzo Maiorano

La terza edizione del Bari Fashion Red Carpet (BFRC) si terrà il 9 novembre a partire dalle ore 20 presso il tempio pugliese del sapere, della cultura, della ricerca e dell’innovazione. L'evento di moda è ideato, curato e organizzato dal fashion creator barese Vincenzo Maiorano. Dopo aver riscosso grande successo durante le prime due edizioni, che si sono tenute presso la Camera di Commercio di Bari e il Nicolaus Hotel, questa volta l’esperto di moda e direttore del Maiorano Magazine ha scelto un’altra location prestigiosa, storica e suggestiva per la terza edizione del fashion show: l’Università degli Studi di Bari.



L'obiettivo di questo evento è promuovere, valorizzare e sostenere il commercio e la moda pugliese, favorendo tutte quelle piccole-medie imprese e realtà di nicchia che rappresentano l'eccellenza locale con lo scopo di fare rete nel territorio e pensare in modo nuovo. Un'occasione davvero rara e importante per dare lustro alle aziende del settore tessile-moda del nostro territorio, che è ricco di risorse inutilizzate o non sfruttate in maniera appropriata e vincente.



Un evento in linea con la politica di valorizzazione della creatività, della bellezza, della qualità e saper fare delle produzioni pugliesi. Il tema del Bari Fashion Red Carpet 2018 è rigorosamente top secret.