Terza edizione della "Sagra delle strascnat - l'orecchietta barese"

Appuntamento da non perdere nella PARROCCHIA SAN MARCELLO DI BARI. La SAGRA DELLE STRASCNAT è una manifestazione gastronomica, affermatasi da tre anni come appuntamento tradizionale per gli estimatori delle specialità gastronomiche locali, semplici nella preparazione, ma che assicurano qualità degli ingredienti. Come negli anni passati, le strascinat saranno servite con diversi condimenti. La SAGRA si svolgerà, tempo permettendo, sul sagrato della chiesa di San Marcello e sarà introdotta da una Supertombola con premi.