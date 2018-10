La Tesmec Rail S.p.A. inaugura un nuovo stabilimento produttivo a Monopoli

Venerdì 26 ottobre, alle 11, la Tesmec S.p.A., azienda con sede a Grassobbio (Bergamo) e a capo di un gruppo leader nel mercato delle infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali, inaugura un nuovo stabilimento produttivo aMonopoli (in via Fogazzaro 51). Si tratta di un enorme nuovo sito produttivo, che sarà sede della controllata Tesmec Rail e avrà l’obiettivo di potenziare ulteriormente l’attività del Gruppo nel business ferroviario.

L’inaugurazione ufficiale si svolgerà alla presenza di importanti rappresentanti delle imprese, del mondo bancario e accademico e delle istituzioni, tra cui esponenti della Regione Puglia, del Comune di Monopoli e di Puglia Sviluppo, oltre che di Ambrogio Caccia Dominioni,Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec S.p.A., e del top management del Gruppo.

Il nuovo e moderno sito produttivo sarà attivo nella progettazione, prototipazione e fabbricazione di macchine ferroviarie speciali, in particolare, di carri ferroviari per l’installazione e la manutenzione della catenaria ferroviaria, unità multifunzione, locomotive di manovra e unità di potenza per treni passeggeri. L’intera linea di produzione rispetterà i più elevati standard in termini di risparmio energetico e tutela ambientale e sarà caratterizzata da un elevato livello di efficienza ed automazione e da un processo produttivo, altamente avanzato dal punto di vista tecnologico, con conseguente significativo aumento della capacità produttiva.

L’investimento per il nuovo sito industriale, pari a circa 8 milioni di euro, è stato realizzato nell’ambito di programmi di investimento finanziati dalla Regione Puglia con l’obiettivo di creare un centro di ricerca per lo sviluppo di progetti ad elevato contenuto tecnologico, in collaborazione con le Università del territorio.