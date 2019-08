“Summer Testing Day”, a Bari appuntamento con la prevenzione grazie al test Hiv gratuito

Giovedì 8 agosto, torna il “Summer Testing Day”, il momento dedicato alla prevenzione organizzato dall’unità di strada “Care for People”, finanziata dall’assessorato al Welfare e gestita dalla cooperativa CAPS.

A bordo dell’unità mobile sarà possibile sottoporsi, in modo gratuito e in forma anonima, al test HIV salivare a risposta rapida, grazie alla collaborazione e al supporto dell’U.O.C. Igiene del Policlinico di Bari, in particolare del personale medico dell’ambulatorio di counselling e screening HIV Bari e dei volontari dell’associazione Cama Lila Bari. Medici e volontari, oltre ad effettuare lo screening con colloqui di counselling pre e post test, forniranno informazioni sull'infezione, sulle modalità della sua trasmissione e sui comportamenti utili a prevenirla.

Sono due le soste individuate: dalle ore 18 alle 20.30 a Torre Quetta e dalle ore 20.45 alle 22.30 nei pressi dello stadio San Nicola.

Si ricorda, che prima di effettuare il test, è necessario astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti: l’esito verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione. Se il test risulterà reattivo (ovvero preliminarmente positivo), sarà favorito l’accesso a un centro specializzato per poter eseguire un test di conferma convenzionale ed essere inseriti in un programma di cura.

Per ulteriori informazioni scrivere a unitadistrada@coopcaps.it.