Testing HIV Day in occasione della Festa della Donna

Giovedì 8 Marzo, in occasione della Giornata internazionale dedicata alle donne, il CAMA LILA, presso la sede operativa di Via Castromediano 66 a Bari, dalle ore 17.00 alle 20.00, offrirà a chiunque vorrà dimostrare alla propria partner vero amore e per promuovere la consapevolezza del proprio stato sierologico tra la popolazione, il test salivare HIV a risposta rapida, in modo anonimo e gratuito. L’esito del test, condotto con la collaborazione della dottoressa Deborah Fiordalisi - U.O. Malattie Infettive del Policlinico di Bari - verrà consegnato 20 minuti dopo la sua somministrazione. Se il test risulterà reattivo (ovvero preliminarmente positivo), la persona verrà indirizzata ad un centro specializzato, con un percorso di accesso facilitato, dove potrà eseguire un test di conferma convenzionale ed essere inserito in un programma di cura.

A chiunque vorrà accedere al servizio, saranno proposti colloqui di supporto e orientamento su tutti i temi concernenti l’Hiv: prevenzione, salute, diritti, nonché un eventuale accesso “facilitato” ai centri clinici, qualora necessario.

I dati in Italia ci dicono che, almeno una persona su 4, non è a conoscenza del proprio stato sierologico e, che metà delle diagnosi vengono effettuate in ritardo, rispetto al momento in cui si è contratto il virus. È questo un fenomeno che ritarda anche l’accesso alle cure, ne compromette l’efficacia e pregiudica l’azione di contenimento dell’epidemia.

Per questi motivi, l’Associazione CAMA LILA da due anni ha aderito al progetto Europeo HIV-COBATEST, offrendo in maniera del tutto volontaria, visto che le Istituzioni pugliesi non incentivano e nemmeno supportano iniziative del genere, counselling e test HIV al di fuori delle strutture sanitarie convenzionali.

Il test viene eseguito da personale formato ed è accompagnato, appunto, da un colloquio di counselling finalizzato alla valutazione dei rischi corsi. Prima di effettuare lo screening si raccomanda di astenersi dal bere, fumare e mangiare per almeno 30 minuti.

Per informazioni: Tel. 0805563269

