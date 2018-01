Tthat’s all right … Elvis a Bari

Una voce, un mandolino ed una chitarra e vi diremo con un sorriso: "That's All Right… Elvis!". La nostra idea è di rendere omaggio all'uomo che volle farsi “Re” in una veste morbida, acustica, ridimensionata per essere presentata in luoghi improbabili per Elvis, in una dimensione nuova e più intima. Dopo uno studio storico e minuzioso sulla vita, carriera artistica e non di Elvis, l’interprete Ivan De Carlo ha tracciato un percorso significativo e filologico sullo scomparso cantante di Memphis. La ricerca di Ivan De Carlo ripercorre le tappe artistiche che hanno segnato ed influenzato la cultura e la musica americana negli anni ’50, ’60 e ’70.

L'incontro tra il Real Duo (longevo ed affermato duo Luciano Damiani/mandolino e Michele Libraro/chitarra) e il cantante Ivan De Carlo, ha portato alla luce questo progetto inedito e originale. Il Real Duo, reduce da anni di concerti e tournée in giro per il mondo, grazie anche al riconoscimento avuto da compositori come Roland Dyens, Maximo Diego Pujol, Daniel, Binelli, Fernando Carlos Tavolaro, Jorge Cardoso, Peppino D'agostino che hanno dedicato al Real Duo delle loro composizioni, affronta questa nuova avventura artistica fondendo la ricerca ed interpretazione di Ivan De Carlo con il suono caldo ed avvolgente della chitarra e quello intramontabile e sensuale del mandolino.

Un coinvolgente viaggio nei periodi d’oro della musica di Elvis Presley protagonista rivoluzionario della creolizzazione tra la “musica bianca Country and Western & la musica nera Rhythm and Blues”: il nostro omaggio all’artista che ha venduto più di un miliardo di dischi in tutto il mondo e che per primo ha inaugurato l’era del satellite con il concerto “Aloha From Hawaii” trasmesso in mondovisione!

Il mito di Elvis Presley vive ancora!

That’s All Right … ELVIS!



IVAN DE CARLO voce

R E A L D U O LUCIANO DAMIANI mandolino & MICHELE LIBRARO chitarra



Teatro Purgatorio Giovedì 8 Febbraio 2018 - Ore 21,00 - Bari

Ingresso € 11,00 - Prenotazioni 0805796577 / 3347776111