The Comet Is Coming in concerto a Bari per la rassegna Time Zones

Bass Culture è lieta di riportare in Italia The Comet Is Coming a ottobre e novembre 2019. Dopo il successo dei due show sold-out a Milano e Roma la scorsa primavera, il futuristico trio condotto da Shabaka Hutchings, Dan Leavers e Max Hallett ritorna in Italia per 5 imperdibili date in tutta la penisola: partiranno il 24 ottobre con Pisa Jazz, il 25 saranno al Jazz & Wine of Peace a Cormons (Gorizia), il 26 saranno tra gli ospiti del Robot Festival 2019 a Bologna, il 27 a Trento per Jazz'About e a concludere la stagione, il 3 novembre saranno tra gli headliner della storica rassegna Time Zones a Bari.

Il debutto in studio per Impulse! Records (marzo 2019) di The Comet Is Coming è la colonna sonora di un’apocalisse immaginaria. All’indomani della diffusa distruzione sonora, quali suoni rimangono? Chi guiderà i sopravvissuti a nuovi mondi? Chi traccerà la nuova frontiera? Queste domande trovano una risposta in una sala prove da qualche parte non definita di Londra nel 2013, dove si sarebbe tenuto un incontro tra tre cosmonauti musicali che uniscono le loro energie per costruire una navicella abbastanza potente da potersi trasportare da qualsiasi parte nello spazio. Ed è proprio dopo la fine del mondo che il palco diventa il pianeta dove la navicella spaziale si manifesta, e il microfono ne fa da acceleratore.