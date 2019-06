The dreamers in scena all' Auditorium Diocesano Vallisa

Il progetto “Le arti non hanno barriere”, al terzo anno di rappresentazioni teatrali, continua con questo lavoro di didattica e cultura, tra attori professionisti resisi disponibili senza nessun compenso per la natura stessa del progetto: l’integrazione delle abilità diverse tra noi e noi con loro.

Nel titolo, si racchiude un mondo fatto di sogni e desideri che non restano fini a sé stessi: aperti gli occhi, ognuno ha il potere per far sì che quei sogni e quei desideri si realizzino e che possano diventare la realtà che tutti…sognamo.

Associazione Culturale Hamadeus

Progetto "Le arti non hanno barriere"

Opera teatrale in atto unico di integrazione sociale e culturale tra abilità diverse e professionisti del palcoscenico.



"THE DREAMERS" di Gianni Pantaleo.

Coreografie e movimenti scenici

Francesca De Astis e Maria Luisa Rella

Voce narrante Eleonora Pellegrini

con Maria Amoruso, Nicoletta Birardi, Vito Filograno,

Giuseppe Gengo, Domenico Iania, Antonella Lonero,

Vittorio Loprieno, Alessandro Lunare, Mariella Maffei,

Eleonora Pellegrini, Stella Petroni, Raffaella Pollidoro,

Donatella Quaglione, Rosa Rucco, Maddalena Solfarelli,

Francesca Spadafino, Teresa Spano.

Assistenti di scena Rosa Amoruso e Adriana Tudor.

Datore luci e fonico Nicola Santamato.

Direzione artistica Annamaria Cremone.

Auditorium Diocesano Vallisa

Via Vallisa, 11

Bari, 23 giugno 2019.

Info&Prenotazioni 080 5739373/348 4109599

Posto unico €10,00.