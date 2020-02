'The fab crew in ''Breathe'' a Palazzo Pesce

Venerdì 14 agosto 2020 alle ore 21.00 a Palazzo Pesce The FAB Crew, presenta “Breathe” con Fabio Accardi alla batteria, Gaetano Partipilo al sax & flauto, Claudio Filippini al pianoforte & tastiere e Francesco Poeti alla chitarra & basso.



Un concerto in Puglia per conoscere l’ultimo lavoro discografico di Fabio Accardi che parte dalla natura, per poi tracciare un percorso emozionale rivolto all'uomo. Un album con brani dalle sonorità jazz-rock che si ispirano a Hancock, Metheny, Scofield, Holland e che portano tutti la firma di Fabio Accardi, batterista e compositore, diploma in Percussioni classiche al Conservatorio di Verona e diploma di Formazione superiore e del Prix in Jazz et musiqués improvvisées al Conservatorio di Parigi, e una ricca attività concertistica con artisti del calibro di, Enrico Rava, Greg Osby, Dave Liebman e Stefano Bollani. Che sarà affiancato da Gaetano Partipilo, musicista eclettico che si è esibito in tutto il mondo, per due volte classificato al secondo posto come “miglior nuovo talento nazionale” dalla rivista «Musica Jazz» e docente di Sassofono Jazz al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, da Claudio Filippini, pianista, tastierista e arrangiatore con all’attivo decine di dischi a suo nome, primo premio al Concorso Yamaha Music Foundation Of Europe e premio giuria e pubblico al Massimo Urbani, e una carriera sui palcoscenici di Usa, Giappone, Europa e Africa, e da Francesco Poeti, musicista e didatta che si divide fra un’intensa attività live e l’insegnamento, collaborazioni celebri e session man per la realizzazione di colonne sonore e dischi di musica leggera.



Una serata per ascoltare da vivo un concept album che esorta il pubblico a respirare profondamente, a non correre, a vivere con un ritmo più rilassato godendo di ogni momento e delle cose piccole, che spesso sono le più importanti.