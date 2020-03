The Full Improv - Gli ImprovAbili al Joy's

Se in The Full Monty si trattava di "squattrinati organizzati", in The Full Improv si tratta di scalmanati improvvisati!



Che tu sia donna, uomo, bambino o cagnolino, ti aspettiamo Domenica 8 Marzo alle 21.00 per uno spettacolo comico di improvvisazione teatrale imperdibile, con Gli ImprovAbili!



La compagnia Gli ImprovAbili è nata nel giugno 2013 dalla sinergia di attori e teatranti sotto la guida del maestro canadese Ian Algie.



L'Improvvisazione teatrale è una forma di teatro dove gli attori non seguono un copione definito, ma inventano situazioni e testo improvvisando estemporaneamente.

Una vera e propria arte, non un caso, una fortunata coincidenza, ma un’abilità scenica, tecnica, attitudinale degna di menzione.



Info. 0805542854