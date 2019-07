La famigerata #Gang barese armata di vinile torna nel centro della città per una serata a suon di Soul, Beat, Garage, Funky ed il meglio dei mitici '70... Ready to shake your hips?



Special guest: Sylvia



Start: 21.45

Ingresso libero



Seaview/food and drinks

Lungomare Imperatore Augusto 14 - BARI



info e prenotazioni:

3898441323