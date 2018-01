The jackson clan - Michael Jackson tribute band al Birrbante

L'eternità di certi artisti, passa anche attraverso chi ne ripercorre i passi reinterpretando uno show eccezionale, con un'impronta unica come quella che solo la leggenda del Re del POP ha potuto lasciare nella storia della musica mondiale.

The Jackson Clan - Michael Jackson Tribute Band sono pronti a far rivivere emozioni uniche sul palco del Birrbante e voi che state aspettando? Prenotate il vs. tavolo al n. 080 9249953 / 334 2236505

