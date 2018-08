The music is the magic! Omaggio a Abbey Lincoln

Sabato 15 dicembre 2018 alle ore 20.30 Palazzo Pesce si ammanta dell’atmosfera intima e segreta di “The music is the magic!” con Lisa Manosperti e Donatello d’Attoma.



Un concerto in Puglia che è un omaggio a Abbey Lincoln, cantante, musicista e autrice che ha tratteggiato uno dei lati più ‘africani’ della musica jazz. Pioniera della sperimentazione nel canto jazz, ha lasciato brani famosissimi di rara bellezza, segnando un’epoca con la sua voce asciutta, nera, straziante, ora suadente ora aggressiva.



E tutte queste sfumature saranno rese in una dimensione magica e ricercata dal duo composto dalla voce di Lisa Manosperti, laurea in Canto jazz, collaborazioni illustri con artisti di tutto il mondo, incisioni inserite fra i migliori album jazz e nel 2013 presente nella top ten delle migliori cantanti jazz italiane, e dal pianoforte di Donatello d’Attoma, diploma in Organo e Composizione organistica e laurea in Musicologia, un’intensa carriera concertistica in Italia e all’estero con musicisti internazionali e una appassionata ricerca sul processo improvvisativo in collaborazione con SIdMA e Ut Orpheus.