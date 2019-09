Al Multicinema Galleria una proiezione speciale, 'The Nest - Il nido' del regista Roberto De Feo

Venerdì 27 settembre, alle 20,45, torna in sala al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63), per una proiezione speciale, «The Nest - Il nido», il lungometraggio d'esordio del regista barese Roberto De Feo. In sala, oltre al regista, interverranno due dei protagonisti, Francesca Cavallin e Justin Alexander Korovkin. Si parlerà della realizzazione del lungometraggio, un drama/thriller familiare, prodotto da Colorado Film (con il sostegno di Film Commission Torino) e distribuito in sala da Vision Distribution. E al termine della proiezione sarà mostrato un prezioso backstage, realizzato durante il lavoro sul set. Il resto del cast del film è formato da Ginevra Francesconi, Maurizio Lombardi, Elisabetta De Vito, Fabrizio Odetto, Troy James. Nella storia, scritta in una sceneggiatura a sei mani dallo stesso De Feo con Lucio Besana e Margherita Ferri, il protagonista è Samuel, un giovane ragazzo paraplegico che vive con sua madre Elena a “Villa dei Laghi”, una residenza isolata circondata da boschi. La routine familiare e il rigoroso divieto di allontanarsi dalla dimora sarà scardinata dall'arrivo dell’adolescente Denise. Ma Elena si opporrà, pronta a fare di tutto per tenere il figlio vicino a sé. Ma perché la madre costringe Samuel a vivere come prigioniero nella sua stessa casa? Quale mistero nasconde?